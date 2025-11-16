Selección Colombia sigue sumando victorias previo al Mundial 2026: le ganó 2-1 a Nueva Zelanda

Este sábado, 15 de noviembre, la Selección Colombia sumó una victoria más previo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La ‘Tricolor’ derrotó 2-1 al combinado nacional de Nueva Zelanda.

Colombia arrancó el juego con un ‘gol de camerino’ marcado por Gustavo Puerta, el volante que consiguió la diana tras una jugada que arrancó en los pies de James Rodríguez.

Al segundo tiempo, Colombia perdió el manejo de la posesión del balón y Nueva Zelanda empató el partido de forma inesperada al minuto 79.

Sin embargo, los dirigidos por Néstor Lorenzo lograron darle vuelta a la contienda al minuto 89 con un gol de Johan Carbonero para sentenciar el 2-1.

La Selección ‘cafetera’ volverá a tener acción el próximo martes, 18 de noviembre, cuando enfrente al combinado nacional de Australia.

