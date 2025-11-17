América y Nacional empataron 2-2 en ‘semis’ de Copa Colombia, pero el ‘verdolaga’ avanzó a la final

Nacional clasificó a la final de la Copa Colombia tras vencer a América. Foto: Colprensa

Este domingo, 16 de noviembre, Atlético Nacional confirmó su avance a la final de la Copa Colombia tras vencer en el marcador global 6-3 al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero.

En Medellín, Nacional se fue goleando al América 4-1 y en Cali ambos conjuntos empataron 2-2, para un global de 6-3 que le dio la clasificación a los dirigidos por Diego Arias.

Así las cosas, Nacional se verá en la final de la Copa Colombia contra Independiente Medellín, por lo que habrá clásico paisa en el cierre de la competencia.

