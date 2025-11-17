Deportes

América y Nacional empataron 2-2 en ‘semis’ de Copa Colombia, pero el ‘verdolaga’ avanzó a la final

Nacional se quedó con la llave de semifinales tras ganarle a la ‘Mechita’ por 6-3.

Nacional clasificó a la final de la Copa Colombia tras vencer a América. Foto: Colprensa

Nacional clasificó a la final de la Copa Colombia tras vencer a América. Foto: Colprensa

Este domingo, 16 de noviembre, Atlético Nacional confirmó su avance a la final de la Copa Colombia tras vencer en el marcador global 6-3 al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero.

Lea más: Selección Colombia sigue sumando victorias previo al Mundial 2026: le ganó 2-1 a Nueva Zelanda

Le puede interesar

En Medellín, Nacional se fue goleando al América 4-1 y en Cali ambos conjuntos empataron 2-2, para un global de 6-3 que le dio la clasificación a los dirigidos por Diego Arias.

Así las cosas, Nacional se verá en la final de la Copa Colombia contra Independiente Medellín, por lo que habrá clásico paisa en el cierre de la competencia.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad