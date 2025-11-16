Baja de la Selección Colombia para el partido amistoso contra Australia: ¿de quién se trata?

La Selección Colombia sigue su camino en la fecha FIFA. La ‘Tricolor’ viene de ganarle al combinado nacional de Nueva Zelanda por 2-1 en un partido en el que Gustavo Puerta y Johan Carbonero anotaron los tantos cafeteros.

Tras esta victoria, Colombia cerrará su fecha FIFA enfrentándose en otro amistoso contra una selección del continente oceánico, se trata de Australia.

Sin embargo, no todas las noticias son buenas, pues se confirmó una baja de cara a esta disputa.

¿Cuál jugador será baja para el partido de Colombia contra Australia?

Pues bien, la Federación Colombiana de Fútbol, por medio de un comunicado, dio a conocer en su página web la baja en la concentración de un jugador.

Se trata del lateral derecho que milita en el Crystal Palace de Inglaterra, Daniel Muñoz.

La razón de su salida, según explicaron, son motivos familiares del futbolista.

“La Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico de la Selección Colombia informan que el jugador Daniel Muñoz deja la concentración del combinado nacional por motivos familiares.”, informaron.

¿Cuándo juega la Selección Colombia contra Australia?

La Selección Colombia se verá las caras contra la Selección de Australia en Nueva York, el martes, 18 de noviembre, a las 8:00 de la noche, hora de nuestro país.

Cabe resaltar que todos estos partidos hacen parte de los juegos preparativos de todas las selecciones de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

