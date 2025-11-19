Deportes

Así quedó Colombia de cara al Mundial 2026: bombos para el sorteo, Ranking Fifa y posibles rivales

Conozca los posibles rivales de la Selección Colombia en el Mundial 2026, cómo quedó la Tricolor en el Ranking Fifa y el bombo.

Selección Colombia y posibles rivales en el Mundial 2026. Fotos: X @FCFSeleccionCol / (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images) / (Photo by Marcel Bonte /Soccrates/Getty Images) / (Photo by Eston Parker/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images) / (Photo by Stuart Franklin/Getty Images) / (Photo by Diego Souto/Getty Images) / (Photo by Franco Arland/Getty Images) / (Photo by Charles McQuillan/Getty Images) / (Photo by Yair Gonzalez/Jam Media/Getty Images) / (Photo by Michael Regan - The FA/The FA via Getty Images)

Quedaron definidos los puestos y los bombos para el sorteo del Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. La Selección Colombia estará en el segundo bolillero y deberá enfrentar a una selección en el top 9 del Ranking Fifa o a una de las anfitrionas.

Ranking Fifa de noviembre

El nuevo Ranking Fifa, que se actualizó este 19 de noviembre, trajo consigo varios cambios y sorpresas para el sorteo de la Copa del Mundo.

La Tricolor se mantuvo en el puesto 13, con un puntaje de 1701.3, por eso no le alcanzó para ser cabeza de serie en el Mundial.

Así quedó el top 20 del Ranking Fifa:

  1. España: 1877.18 puntos
  2. Argentina: 1873.33 puntos
  3. Francia: 1870 puntos
  4. Inglaterra: 1834.12 puntos
  5. Brasil: 1760.46 puntos
  6. Portugal: 1760.38 puntos
  7. Países Bajos: 1756.27 puntos
  8. Bélgica: 1730.71 puntos
  9. Alemania: 1724.15 puntos
  10. Croacia: 1716.88 puntos
  11. Marruecos: 1713.12 puntos
  12. Italia: 1702.06 puntos
  13. Colombia: 1701.3 puntos
  14. Estados Unidos: 1681.88 puntos
  15. México: 1675.75 puntos
  16. Uruguay: 1672.62 puntos
  17. Suiza: 1654.69 puntos
  18. Japón: 1650.12 puntos
  19. Senegal: 1648.07 puntos
  20. Irán: 1417.02 puntos

Así las cosas, las nueve primeras selecciones van al bombo 1 junto a las tres anfitrionas del torneo más importante en el mundo del fútbol.

¿Cómo quedaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026?

BOMBO 1

  • España
  • Argentina
  • Francia
  • Inglaterra
  • Brasil
  • Portugal
  • Países Bajos
  • Bélgica
  • Alemania
  • Estados Unidos
  • México
  • Canadá

BOMBO 2

  • Croacia
  • Marruecos
  • Colombia
  • Uruguay
  • Suiza
  • Japón
  • Senegal
  • Irán
  • Corea del Sur
  • Ecuador
  • Austria
  • Australia

BOMBO 3

  • Noruega
  • Panamá
  • Egipto
  • Argelia
  • Escocia
  • Paraguay
  • Túnez
  • Costa de Marfil
  • Uzbekistán
  • Catar
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica

BOMBO 4:

  • Jordania
  • Cabo Verde
  • Ghana
  • Curazao
  • Haití
  • Nueva Zelanda
  • Repesca Europa 1
  • Repesca Europa 2
  • Repesca Europa 3
  • Repesca Europa 4
  • Repesca Intercontinental 1
  • Repesca Intercontinental 2

Posibles rivales de Colombia para el Mundial 2026

Los rivales más difíciles a los que se tendrá que enfrentar Colombia son los que están en el bombo 1, a excepción de Brasil y Argentina, que, al ser de la misma confederación, no pueden quedar en el mismo grupo que la Tricolor.

De esta manera, los dirigidos por Néstor Lorenzo podrían compartir grupo con España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, México o Canadá.

