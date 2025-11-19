Así quedó Colombia de cara al Mundial 2026: bombos para el sorteo, Ranking Fifa y posibles rivales

Selección Colombia y posibles rivales en el Mundial 2026. Fotos: X @FCFSeleccionCol / (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images) / (Photo by Marcel Bonte /Soccrates/Getty Images) / (Photo by Eston Parker/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images) / (Photo by Stuart Franklin/Getty Images) / (Photo by Diego Souto/Getty Images) / (Photo by Franco Arland/Getty Images) / (Photo by Charles McQuillan/Getty Images) / (Photo by Yair Gonzalez/Jam Media/Getty Images) / (Photo by Michael Regan - The FA/The FA via Getty Images)

Quedaron definidos los puestos y los bombos para el sorteo del Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. La Selección Colombia estará en el segundo bolillero y deberá enfrentar a una selección en el top 9 del Ranking Fifa o a una de las anfitrionas.

Ranking Fifa de noviembre

El nuevo Ranking Fifa, que se actualizó este 19 de noviembre, trajo consigo varios cambios y sorpresas para el sorteo de la Copa del Mundo.

La Tricolor se mantuvo en el puesto 13, con un puntaje de 1701.3, por eso no le alcanzó para ser cabeza de serie en el Mundial.

Así quedó el top 20 del Ranking Fifa:

España: 1877.18 puntos Argentina: 1873.33 puntos Francia: 1870 puntos Inglaterra: 1834.12 puntos Brasil: 1760.46 puntos Portugal: 1760.38 puntos Países Bajos: 1756.27 puntos Bélgica: 1730.71 puntos Alemania: 1724.15 puntos Croacia: 1716.88 puntos Marruecos: 1713.12 puntos Italia: 1702.06 puntos Colombia: 1701.3 puntos Estados Unidos: 1681.88 puntos México: 1675.75 puntos Uruguay: 1672.62 puntos Suiza: 1654.69 puntos Japón: 1650.12 puntos Senegal: 1648.07 puntos Irán: 1417.02 puntos

Así las cosas, las nueve primeras selecciones van al bombo 1 junto a las tres anfitrionas del torneo más importante en el mundo del fútbol.

¿Cómo quedaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026?

BOMBO 1

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Estados Unidos

México

Canadá

BOMBO 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

BOMBO 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Catar

Arabia Saudí

Sudáfrica

BOMBO 4:

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Repesca Europa 1

Repesca Europa 2

Repesca Europa 3

Repesca Europa 4

Repesca Intercontinental 1

Repesca Intercontinental 2

Posibles rivales de Colombia para el Mundial 2026

Los rivales más difíciles a los que se tendrá que enfrentar Colombia son los que están en el bombo 1, a excepción de Brasil y Argentina, que, al ser de la misma confederación, no pueden quedar en el mismo grupo que la Tricolor.

De esta manera, los dirigidos por Néstor Lorenzo podrían compartir grupo con España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, México o Canadá.