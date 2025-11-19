Así quedó Colombia de cara al Mundial 2026: bombos para el sorteo, Ranking Fifa y posibles rivales
Conozca los posibles rivales de la Selección Colombia en el Mundial 2026, cómo quedó la Tricolor en el Ranking Fifa y el bombo.
Quedaron definidos los puestos y los bombos para el sorteo del Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. La Selección Colombia estará en el segundo bolillero y deberá enfrentar a una selección en el top 9 del Ranking Fifa o a una de las anfitrionas.
Ranking Fifa de noviembre
El nuevo Ranking Fifa, que se actualizó este 19 de noviembre, trajo consigo varios cambios y sorpresas para el sorteo de la Copa del Mundo.
La Tricolor se mantuvo en el puesto 13, con un puntaje de 1701.3, por eso no le alcanzó para ser cabeza de serie en el Mundial.
Así quedó el top 20 del Ranking Fifa:
- España: 1877.18 puntos
- Argentina: 1873.33 puntos
- Francia: 1870 puntos
- Inglaterra: 1834.12 puntos
- Brasil: 1760.46 puntos
- Portugal: 1760.38 puntos
- Países Bajos: 1756.27 puntos
- Bélgica: 1730.71 puntos
- Alemania: 1724.15 puntos
- Croacia: 1716.88 puntos
- Marruecos: 1713.12 puntos
- Italia: 1702.06 puntos
- Colombia: 1701.3 puntos
- Estados Unidos: 1681.88 puntos
- México: 1675.75 puntos
- Uruguay: 1672.62 puntos
- Suiza: 1654.69 puntos
- Japón: 1650.12 puntos
- Senegal: 1648.07 puntos
- Irán: 1417.02 puntos
Así las cosas, las nueve primeras selecciones van al bombo 1 junto a las tres anfitrionas del torneo más importante en el mundo del fútbol.
¿Cómo quedaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026?
BOMBO 1
- España
- Argentina
- Francia
- Inglaterra
- Brasil
- Portugal
- Países Bajos
- Bélgica
- Alemania
- Estados Unidos
- México
- Canadá
BOMBO 2
- Croacia
- Marruecos
- Colombia
- Uruguay
- Suiza
- Japón
- Senegal
- Irán
- Corea del Sur
- Ecuador
- Austria
- Australia
BOMBO 3
- Noruega
- Panamá
- Egipto
- Argelia
- Escocia
- Paraguay
- Túnez
- Costa de Marfil
- Uzbekistán
- Catar
- Arabia Saudí
- Sudáfrica
BOMBO 4:
- Jordania
- Cabo Verde
- Ghana
- Curazao
- Haití
- Nueva Zelanda
- Repesca Europa 1
- Repesca Europa 2
- Repesca Europa 3
- Repesca Europa 4
- Repesca Intercontinental 1
- Repesca Intercontinental 2
Posibles rivales de Colombia para el Mundial 2026
Los rivales más difíciles a los que se tendrá que enfrentar Colombia son los que están en el bombo 1, a excepción de Brasil y Argentina, que, al ser de la misma confederación, no pueden quedar en el mismo grupo que la Tricolor.
De esta manera, los dirigidos por Néstor Lorenzo podrían compartir grupo con España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, México o Canadá.