Selección Colombia perdió 2-0 contra Francia y se despidió del Mundial Sub-17

Victoria de Francia contra Colombia Sub 17. Foto: Jurij Kodrun - FIFA/FIFA via Getty Images) / Jurij Kodrun - FIFA

La selección francesa derrotó a la Selección Colombia (2-0)en el encuentro de dieciseisavos de final del Mundial sub-17 de Qatar y avanzó a la siguiente ronda, en un mal día de los colombianos que soñaban con repetir o superar los resultados de sus homólogos Sub-20 que consiguieron el tercer lugar.

El marcador se abrió en el minuto 14 con un tanto de Antoine Valero, que aprovechó un centro desde la izquierda para adelantar a los franceses.

En la segunda parte, la selección colombiana buscó empatar con mayor intensidad y generó algunas aproximaciones, pero careció de precisión en la definición.

Ya en tiempo de reposición, un contragolpe de Pierre Mounguengue sentenció el encuentro y aseguró el pase de Francia a la siguiente ronda.

El partido también terminó con roces, pues Santiago Londoño fue expulsado por protestarle al árbitro y Cristian Orozco recibió tarjeta amarilla por los reclamos.

Francia, que pasa a octavos de final, se enfrentará al ganador entre Brasil y Paraguay, y Colombia volverá con 1 victoria y 2 empates en la fase de grupos.

Escuche W Radio en vivo aquí: