Selección Colombia perdió 2-0 contra Francia y se despidió del Mundial Sub-17
La tricolor no pudo acertar al arco en su cita contra ‘los blues’ y se despidió del certamen mundialista.
La selección francesa derrotó a la Selección Colombia (2-0)en el encuentro de dieciseisavos de final del Mundial sub-17 de Qatar y avanzó a la siguiente ronda, en un mal día de los colombianos que soñaban con repetir o superar los resultados de sus homólogos Sub-20 que consiguieron el tercer lugar.
El marcador se abrió en el minuto 14 con un tanto de Antoine Valero, que aprovechó un centro desde la izquierda para adelantar a los franceses.
En la segunda parte, la selección colombiana buscó empatar con mayor intensidad y generó algunas aproximaciones, pero careció de precisión en la definición.
Ya en tiempo de reposición, un contragolpe de Pierre Mounguengue sentenció el encuentro y aseguró el pase de Francia a la siguiente ronda.
El partido también terminó con roces, pues Santiago Londoño fue expulsado por protestarle al árbitro y Cristian Orozco recibió tarjeta amarilla por los reclamos.
Francia, que pasa a octavos de final, se enfrentará al ganador entre Brasil y Paraguay, y Colombia volverá con 1 victoria y 2 empates en la fase de grupos.
