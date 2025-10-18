Colombia ganó 1-0 a Francia y se quedó con el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Chile 2025

Óscar Perea celebra su gol ante Francia en el Mundial Sub-20 de Chile 2025. FOTO: Buda Mendes/FIFA / Buda Mendes - FIFA

Colombia igualó su mejor actuación en un Mundial Sub-20 al vencer 1-0 a Francia este sábado en Santiago, en el partido por el tercer puesto de Chile 2025, un triunfo que sirve como premio de consuelo al combinado nacional tras la caída ante Argentina en las semifinales.

Arropada por 21.053 espectadores que llegaron al Estadio Nacional en una tarde templada, Colombia se impuso con la anotación de Óscar Perea, del AVS portugués, a los 2 minutos.

Con la victoria, el equipo dirigido por César Torres igualó la gesta de 2003, cuando la selección que conducía Reinaldo Rueda —actual seleccionador de Honduras— finalizó tercera en el Mundial de Emiratos Árabes Unidos.

Francia, campeona en 2013, volvió a quedar fuera del podio, como en 2011, cuando perdió ante México en el partido por el tercer puesto del Mundial de Colombia.

Los Bleus llegaron a Chile sin cinco figuras del París Saint-Germain: los delanteros Désiré Doué e Ibrahim Mbaye, los mediocampistas Senny Mayulu y Warren Zaire-Emery, y el defensor Noham Fadjigui Kamara, habituales en la alineación de Luis Enrique.

Además, el seleccionador juvenil Bernard Diomède perdió tras los cuartos de final al volante Saimon Bouabré, cuyo club, el Neom SC de Arabia Saudita, solo lo cedió hasta esa fase del torneo.

La final de la 24° Copa Mundial Sub-20 de la FIFA enfrentará a Argentina y Marruecos este domingo 19 de octubre a las 6:00 de la tarde, hora de Colombia en Santiago de Chile.

Escuche W Radio en vivo aquí: