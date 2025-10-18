Video: Óscar Perea abrió el marcador para Colombia ante Francia en el Mundial Sub-20
El equipo nacional gana parcialmente al equipo ‘galo’ en el encuentro por el tercer puesto en el Mundial de Chile.
Este sábado, 18 de octubre, la Selección Colombia se enfrenta a Francia en el partido por el tercer puesto en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.
Tras una perdida de balón por parte del conjunto ‘galo’ en su propio campo, Óscar Perea aprovechó la ocasión y se adentró en el área rival para rematar con la izquierda y abrir el marcador en el Estadio Nacional de Santiago.
Observe el gol de Oscar Perea ante Francia en el Mundial Sub-20 de Chile:
