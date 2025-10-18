Deportes

Video: Óscar Perea abrió el marcador para Colombia ante Francia en el Mundial Sub-20

El equipo nacional gana parcialmente al equipo ‘galo’ en el encuentro por el tercer puesto en el Mundial de Chile.

Óscar Perea celebra su gol ante Francia en el Mundial Sub-20 de Chile 2025. FOTO: Buda Mendes /FIFA vía Getty Images

Óscar Perea celebra su gol ante Francia en el Mundial Sub-20 de Chile 2025. FOTO: Buda Mendes /FIFA vía Getty Images / Buda Mendes - FIFA

Fabian Macias

Este sábado, 18 de octubre, la Selección Colombia se enfrenta a Francia en el partido por el tercer puesto en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.

Tras una perdida de balón por parte del conjunto ‘galo’ en su propio campo, Óscar Perea aprovechó la ocasión y se adentró en el área rival para rematar con la izquierda y abrir el marcador en el Estadio Nacional de Santiago.

Observe el gol de Oscar Perea ante Francia en el Mundial Sub-20 de Chile:

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad