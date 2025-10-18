Video: Óscar Perea abrió el marcador para Colombia ante Francia en el Mundial Sub-20

Óscar Perea celebra su gol ante Francia en el Mundial Sub-20 de Chile 2025. FOTO: Buda Mendes /FIFA vía Getty Images / Buda Mendes - FIFA

Este sábado, 18 de octubre, la Selección Colombia se enfrenta a Francia en el partido por el tercer puesto en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.

Tras una perdida de balón por parte del conjunto ‘galo’ en su propio campo, Óscar Perea aprovechó la ocasión y se adentró en el área rival para rematar con la izquierda y abrir el marcador en el Estadio Nacional de Santiago.

Observe el gol de Oscar Perea ante Francia en el Mundial Sub-20 de Chile:

¡LLEGÓ EL GOL DE COLOMBIA A LOS 2' DE JUEGO!



Oscar Perea remató cruzado y puso el 1-0 contra Francia.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/KAbm6yQHe3 — DSPORTS (@DSports) October 18, 2025

