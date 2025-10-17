Nuevo Ranking FIFA: Colombia sigue firme, ¿sueña con el bombo 1 del Mundial 2026?

Este viernes, 17 de octubre, salió el nuevo Ranking FIFA en el que el máximo ente del fútbol organiza a las mejores selecciones del mundo. En el caso de Colombia, quedó en el puesto 13, misma posición que en el pasado y a solo cuatro posiciones de ser cabeza de serie en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Cabe recordar que con la ampliación de cupos para la Copa del Mundo serán en total 12 grupos, aunque México, EE.UU. y Canadá ya tienen aseguradas ser cabeza de serie por ser anfitrionas del Mundial.

Esto deja libres nueve cupos para liderar grupos en el Mundial, evitando a las selecciones más fuertes. Este privilegio lo define el Ranking FIFA, que para este torneo premiará a las nueve mejor clasificadas.

La Tricolor sigue soñando con alcanzar por lo menos el puesto número nueve del Ranking FIFA. Actualmente, el combinado nacional está ubicado en la casilla número 13, siendo superada por equipos como Alemania, Marruecos, Croacia e Italia.

Así quedó el Ranking FIFA en octubre 2025

¿Cómo quedaron las selecciones de Sudamérica en el Ranking FIFA?

Argentina: tercera en el ranking

Brasil: quinta en el ranking

Colombia: 13 en el ranking

Uruguay: 15 en el ranking

Ecuador. 24 en el ranking

Paraguay: 37 en el ranking

Perú: 48 en el ranking

Venezuela: 49 en el ranking

Chile: 57 en el ranking

Bolivia: 77 en el ranking

Otras selecciones del mundo destacadas

La FIFA destacó a España como la mejor selección del planeta. Asimismo, Níger fue el equipo que más posiciones subió en esta nueva edición del Ranking, con 9 casillas.

Islas Feroe fue la que más puntos obtuvo en el último mes (+37.95) y Kosovo alcanzó su mayor puesto en el escalafón (84).

No obstante, todo no es positivo, pues Grecia perdió varias posiciones (8 en total) y Suecia fue el equipo que más puntos perdió (-27.63).

