FIFA presentó el balón que se usará en el Mundial 2026: historia detrás del nombre, tecnología y más

Balón TRIONDA de la Copa Mundial de la FIFA 2026. FOTO: @fifaworldcup_es y Getty Images

La FIFA presentó el balón oficial del Mundial 2026 llamado 'Trionda’, en una ceremonia realizada en Las Vegas.

¿Qué significa el nombre?

Diseñado por Adidas, el esférico rinde homenaje a los tres países anfitriones del torneo: Canadá, México y Estados Unidos.

Su nombre proviene de la unión de “tri” (por los tres países) y “onda”, en referencia a las formas que decoran su superficie.

El diseño incluye una base blanca con ondas de color rojo, verde y azul, representando a cada nación anfitriona. También incorpora detalles dorados como tributo al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. En el centro, un triángulo simboliza la convergencia de las tres culturas.

En cuanto a tecnología, el ‘Trionda’ cuenta con un sensor de movimiento de alta frecuencia que permite transmitir datos en tiempo real al sistema VAR. Su estructura de cuatro paneles mejora la aerodinámica y la precisión en el vuelo, mientras que los relieves gráficos aumentan la adherencia en condiciones húmedas.

Ya tenemos aquí el precioso balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26. Me alegra y me enorgullece presentar el TRIONDA. Estoy deseando ver los primeros goles con esta maravillosa pelota. La cuenta atrás para el Mundial más grande de la historia está en marcha, y el balón ya ha echado a rodar, afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El Mundial 2026 se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio, con 48 selecciones participantes.

Así es el balón del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026:

