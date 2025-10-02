Daniel Muñoz, inmenso: hizo el primer gol del Crystal Palace en competencia europea en la historia

Daniel Muñoz celebra su gol ante las Dinamo de Kiev en la Conference League. FOTO: Sebastian Frej/Getty Images / Sebastian Frej

Daniel Muñoz continúa brillando en Europa y ahora fue protagonista este jueves 2 de octubre en la UEFA Conference League, al marcar el primer gol en la historia del Crystal Palace por una competición internacional, en la victoria 2-0 sobre el Dínamo de Kiev, por la primera jornada de la fase de Liga.

La anotación llegó al minuto 31, tras un gran centro del español Yeremy Pino, el cual vio a Muñoz en el área y el colombiano realizó un gran salto para mandar el balón al fondo de la portería del equipo ucraniano.

¿Qué viene para el Crystal Palace?

El próximo partido de UEFA Conference League para el conjunto inglés será el jueves 23 de octubre como local en Selhust Park ante el AEK Larnaca de Chipre.

En Premier League, el club visitará al Everton este domingo 5 de octubre, en un encuentro programado para las 8:00 de la mañana en Colombia.

Observe el gol de Daniel Muñoz con el Crystal Palace:

¡GOL SUDAMERICANO EN LA CONFERENCE LEAGUE! El colombiano Daniel Muñoz marcó de cabeza el 1-0 del Crystal Palace sobre Dinamo Kiev.



📺 Toda la #UECL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/r3L3pvfJgy — SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2025

