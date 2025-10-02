Daniel Muñoz, inmenso: hizo el primer gol del Crystal Palace en competencia europea en la historia
El colombiano anotó en el debut del Palace por la Conference League ante el Dinamo de Kiev.
Daniel Muñoz continúa brillando en Europa y ahora fue protagonista este jueves 2 de octubre en la UEFA Conference League, al marcar el primer gol en la historia del Crystal Palace por una competición internacional, en la victoria 2-0 sobre el Dínamo de Kiev, por la primera jornada de la fase de Liga.
La anotación llegó al minuto 31, tras un gran centro del español Yeremy Pino, el cual vio a Muñoz en el área y el colombiano realizó un gran salto para mandar el balón al fondo de la portería del equipo ucraniano.
¿Qué viene para el Crystal Palace?
El próximo partido de UEFA Conference League para el conjunto inglés será el jueves 23 de octubre como local en Selhust Park ante el AEK Larnaca de Chipre.
En Premier League, el club visitará al Everton este domingo 5 de octubre, en un encuentro programado para las 8:00 de la mañana en Colombia.
Observe el gol de Daniel Muñoz con el Crystal Palace:
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles