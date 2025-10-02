Precio de boletas para el Mundial de la FIFA 2026: esto costaría ver a la Selección Colombia

James Rodríguez y Luis Suárez jugadores de la Selección Colombia / Federación Colombiana de Fútbol

La Selección Colombia disputará el Mundial de la FIFA que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026, por lo que se espera que la Tricolor sea acompañada como si fuera local durante el torneo.

La FIFA dio a conocer hace algunos días el precio que tendrán las boletas para la fase de grupos de la Copa del Mundo: se pueden comprar desde 60 dólares, lo que se traduce en alrededor de 230.000 pesos colombianos.

Sin embargo, el portal The Athletic, especializado en deportes, dio a conocer lo que costarían las entradas del Mundial a partir de los octavos de final de final.

¿Cuánto cuestan las boletas para las fases finales del Mundial 2026?

Como lo reveló The Athletic, el valor de las entradas será:

Partido inaugural del Mundial en Estados Unidos: desde los 1120 dólares hasta los 2735 dólares (de 4.3 millones de pesos a más de 10 millones de pesos a fecha de publicación de esta noticia)

desde los 1120 dólares hasta los 2735 dólares (de 4.3 millones de pesos a más de 10 millones de pesos a fecha de publicación de esta noticia) Partido inaugural del Mundial en Canadá: desde los 335 dólares a 1750 dólares (de 1.3 millones hasta 6.8 millones de pesos a fecha de publicación de esta noticia)

desde los 335 dólares a 1750 dólares (de 1.3 millones hasta 6.8 millones de pesos a fecha de publicación de esta noticia) Partidos de octavos de final: desde los 185 dólares hasta los 640 dólares (de 710.000 a 2.4 millones de pesos a fecha de publicación de esta noticia)

desde los 185 dólares hasta los 640 dólares (de 710.000 a 2.4 millones de pesos a fecha de publicación de esta noticia) Final del Mundial: desde 2030 dólares hasta los 6730 dólares (de 7.8 millones a más de 26 millones de pesos a fecha de publicación de esta noticia)

¿Cuánto costaría ver a la Selección Colombia en el Mundial? Este es el aproximado

Como lo destaca la FIFA en su portal web, el precio de las entradas para la fase de grupos inicia desde los 60 dólares, más de 230.000 pesos colombianos.

De esta manera, en caso de que Colombia avance a los octavos de final, una persona que quiera ver todos los partidos de la Tricolor hasta esa instancia debería pagar por lo menos 1.5 millones de pesos.