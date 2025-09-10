FIFA inició sorteo de preventa de boletas del Mundial 2026: precio en pesos COP y link de inscripción

Copa del Mundo de la FIFA, Luis Suárez y pesos colombianos. Fotos: (Photo by Cole Burston/Getty Images) / (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images) / Getty Images

Con la mayoría de las selecciones ya clasificadas al Mundial 2026, la FIFA informó que ya abrió el plazo de inscripción para la preventa de las boletas de la fase de grupos de la Copa del Mundo, una opción habilitada para personas con tarjetas Visa.

Las inscripciones irán desde el miércoles 10 hasta el viernes 19 de septiembre de 2025.

¿Cómo hacer la inscripción para la preventa de boletas de Visa?

Ingrese al siguiente link → FIFA.com/boletos. Seleccione la opción ‘Boletos’.

Se le desplegará otra pestaña en su navegador de internet en la que deberá introducir los caracteres que le muestran en la imagen.

Tras esto le saldrá un reloj con el tiempo de espera en el cual podrá comenzar su participación para la preventa de las boletas.

Cuando el tiempo de espera esté finalizando (ojo, puede ser varios minutos antes) le aparecerá el botón ‘ENTRAR’, el cual estará disponible durante 5 minutos. Acceda y preste mucha atención al avance de la lista de espera.

Recomendaciones para realizar la inscripción de la preventa de boletas del Mundial

Ser mayor de 18 años.

El proceso de inscripción es gratuito.

Tenga en cuenta que no debe actualizar la página porque es posible que pierda su lugar en la lista.

El sorteo, además de la preventa oficial, determinará por orden de llegada qué personas serán invitadas para luego adquirir boletas para otras fases del Mundial (dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y final).

(dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y final). Los resultados del sorteo se conocerán a partir del 29 de septiembre de 2025. “A los solicitantes seleccionados se les asignará una fecha y un horario específico para comprar boletos por orden de llegada (sujeto a disponibilidad)”. Esto a través de su correo electrónico.

Solo podrán participar del sorteo las personas titulares de la tarjeta Visa, vigente y habilitada con 3D Secure.

¿Cuánto cuestan las boletas para el Mundial 2026?

Según lo expuso la FIFA en su portal web, el precio de las boletas para los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo será desde 60 dólares (la más económica), lo que se traduce en pesos colombianos en alrededor de 235.000 COP.

¿Cuál es el precio de las boletas para la final del Mundial 2026?

La FIFA reveló que el precio de las entradas exclusivas para la final de la Copa del Mundo 2026, aún sin conocer cuáles serán los dos equipos que lleguen a esa instancia, alcanzará los 6.730 dólares estadounidenses, es decir, más de 26 millones de pesos COP.