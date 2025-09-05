Comenzaron los pagos del octavo ciclo de Colombia Mayor en septiembre: fechas y link de consulta

En el mes de septiembre de 2025 se reactivaron las transferencias de dinero correspondientes a los subsidios otorgados a la ciudadanía por los diferentes programas sociales impulsados por el Gobierno Nacional.

Uno de estos auxilios económicos directos para los ciudadanos es Colombia Mayor, el cual apoya a personas de la tercera edad ubicadas en diferentes zonas del país que no tienen una pensión, viven en la indigencia o en la extrema pobreza.

Según cifras del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Colombia Mayor beneficia a más de 1.6 millones de adultos mayores en el octavo ciclo y cuenta con una inversión de más de 236.000 millones de pesos.

De acuerdo con el Departamento de Prosperidad Social, el octavo ciclo de pagos contará con 1.682.106 hombres y mujeres que podrán reclamar estos recursos.

¿Cuánto dinero da el programa Colombia Mayor en septiembre de 2025?

En septiembre de 2025, la transferencia monetaria dirigida a adultos menores de 80 años que hacen parte del programa Colombia Mayor consta de un monto de $80.000 pesos.

Por otro lado, las personas mayores de 80 años edad cuentan con un subsidio de $225.000 pesos.

¿En qué fecha se entrega el subsidio Colombia Mayor de septiembre de 2025?

El pasado miércoles 3 de septiembre comenzaron los pagos de Colombia Mayor y estos estarán vigentes hasta el día 19 de este mismo mes.

Es importante que los beneficiarios reclamen este subsidio, o correrán el riesgo de perderlo.

¿Cómo consultar y recibir el subsidio Colombia Mayor?

El dinero del subsidio Colombia Mayor se puede reclamar a través de las cuentas de ahorros del Banco Agrario o la billetera digital BICO. Los usuarios que no tengan cuenta bancaria pueden obtener su transferencia mediante giros en oficinas y corresponsales autorizados.

Si una persona es beneficiaria de Colombia Mayor, recibe un mensaje de texto a su número de celular con la indicación de que puede acercarse a solicitar este subsidio. De no ser así, también puede realizar la respectiva consulta con el siguiente enlace:

https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/ConsultaCM.aspx

En esta página, la persona debe seleccionar su tipo de identificación, su número de documento, completar la verificación de seguridad y hacer clic en la opción ‘Consultar’.

#EsNoticia | Desde mañana inicia entrega de recursos a más de 1,6 millones de beneficiarios de #ColombiaMayor, de ellos, 527.602 mayores de 80 años recibirán el pago diferenciado de $225.000 como parte de la estrategia de atención prioritaria en 2024. #RumboAlPilarSolidario pic.twitter.com/bWb8VENXtN — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) September 3, 2025

