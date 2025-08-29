¡Inspírese con nuevos destinos! La Feria W será epicentro del turismo: ¿cómo y cuándo asistir?
Faltan pocos días para este icónico evento, que permitirá a los asistentes vivir nuevas experiencias y planear sus próximas vacaciones. Aquí le contamos todo lo que debe saber.
Colombia
En definitiva, uno de los momentos más esperados en el año es el de las vacaciones, pues es la época perfecta para desconectarse y vivir nuevas experiencias, teniendo en cuenta las actividades y destinos predilectos de las personas.
Por ese motivo, llega a Bogotá la Feria W, el evento ideal para recibir asesoría y encontrar el destino perfecto para cada viajero. Esta feria, realizada entre W Radio y relevantes marcas del sector turístico nacional, como Visa, Lifemiles y Avianca (que conecta a más de 150 rutas en 25 países y más de 80 destinos), busca convertirse en epicentro del turismo e inspirar a los asistentes a planear sus próximas vacaciones.
Es el momento de inspirarse, decidir y viajar. Por esa razón, aquí le dejamos los datos para que asista y aproveche los servicios que se ofrecerán.
Fecha, lugar y actividades de la Feria W
Este evento se vivirá del 4 al 7 de septiembre en el Centro Comercial Titán Plaza de Bogotá. Durante la feria, los asistentes tendrán la posibilidad de acumular millas por compras con Visa y LifeMiles, así como entender la manera de acumularlas más rápido en sus próximos viajes para acercarse a su destino soñado.
A su vez, podrán explorar destinos turísticos con asesoría personalizada y vivir experiencias únicas, entre las que se encuentra “INSIGNIA by Avianca”, la nueva Business Class a Europa de la aerolínea. ¡El mundo lo espera! No se pierda la Feria W.