¡Inspírese con nuevos destinos! La Feria W será epicentro del turismo: ¿cómo y cuándo asistir?

Colombia

En definitiva, uno de los momentos más esperados en el año es el de las vacaciones, pues es la época perfecta para desconectarse y vivir nuevas experiencias, teniendo en cuenta las actividades y destinos predilectos de las personas.

Por ese motivo, llega a Bogotá la Feria W, el evento ideal para recibir asesoría y encontrar el destino perfecto para cada viajero. Esta feria, realizada entre W Radio y relevantes marcas del sector turístico nacional, como Visa, Lifemiles y Avianca (que conecta a más de 150 rutas en 25 países y más de 80 destinos), busca convertirse en epicentro del turismo e inspirar a los asistentes a planear sus próximas vacaciones.

Es el momento de inspirarse, decidir y viajar. Por esa razón, aquí le dejamos los datos para que asista y aproveche los servicios que se ofrecerán.

Fecha, lugar y actividades de la Feria W

Este evento se vivirá del 4 al 7 de septiembre en el Centro Comercial Titán Plaza de Bogotá. Durante la feria, los asistentes tendrán la posibilidad de acumular millas por compras con Visa y LifeMiles, así como entender la manera de acumularlas más rápido en sus próximos viajes para acercarse a su destino soñado.

A su vez, podrán explorar destinos turísticos con asesoría personalizada y vivir experiencias únicas, entre las que se encuentra “INSIGNIA by Avianca”, la nueva Business Class a Europa de la aerolínea. ¡El mundo lo espera! No se pierda la Feria W.