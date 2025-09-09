Tabla de posiciones Eliminatorias Mundial 2026: así está Colombia tras inicio de la fecha 18
Siga aquí EN DIRECTO el encuentro entre Colombia y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026. Este es el minuto a minuto con lo último del partido.
Este martes, 9 de septiembre, se juega toda la fecha 18 (última) de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.
Lea más: “Vamos a prepararnos para lograr ese objetivo”: Ramón Jesurún, presidente de FCF, sobre Mundial 2026
La Selección Colombia se clasificó a la próxima Copa del Mundo tras derrotar al combinado nacional de Bolivia 3-0 en la pasada jornada, la 17.
Por eso, en W Radio le mostramos, en tiempo real, cómo se va moviendo la tabla de las Eliminatorias 2026 mientras el desarrollo de los diferentes juegos de la fecha 18.
Le puede interesar
Así se juega la fecha 18 de las Eliminatorias 2026
Ecuador vs. Argentina
El partido va 0-0.
Chile vs. Uruguay
El partido inicia a las 6:30 de la tarde.
Bolivia vs. Brasil
El partido inicia a las 6:30 de la tarde.
Venezuela vs. Colombia
El partido inicia a las 6:30 de la tarde.
Perú vs. Paraguay
El partido inicia a las 6:30 de la tarde.
Lea también: “El deseo y las ganas siempre han estado”: Lerma tras clasificación de Colombia al Mundial 2026
Así está la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 tras el inicio de la fecha 18
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles