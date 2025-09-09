Deportes

Tabla de posiciones Eliminatorias Mundial 2026: así está Colombia tras inicio de la fecha 18

Siga aquí EN DIRECTO el encuentro entre Colombia y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026. Este es el minuto a minuto con lo último del partido.

Ecuador vs. Argentina. Foto: Getty Images.

Ecuador vs. Argentina. Foto: Getty Images. / Franklin Jacome

Este martes, 9 de septiembre, se juega toda la fecha 18 (última) de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

La Selección Colombia se clasificó a la próxima Copa del Mundo tras derrotar al combinado nacional de Bolivia 3-0 en la pasada jornada, la 17.

Por eso, en W Radio le mostramos, en tiempo real, cómo se va moviendo la tabla de las Eliminatorias 2026 mientras el desarrollo de los diferentes juegos de la fecha 18.

Así se juega la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Ecuador vs. Argentina

El partido va 0-0.

Chile vs. Uruguay

El partido inicia a las 6:30 de la tarde.

Bolivia vs. Brasil

El partido inicia a las 6:30 de la tarde.

Venezuela vs. Colombia

El partido inicia a las 6:30 de la tarde.

Perú vs. Paraguay

El partido inicia a las 6:30 de la tarde.

Así está la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 tras el inicio de la fecha 18

