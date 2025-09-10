“Qué fervoroso entusiasta sos”: Martín de Francisco por cuarto gol de Luis Suárez y quinto de Colombia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Que fervoroso entusiasta sos”: Martín de Francisco por cuarto gol de Luis Suárez y quinto de Colombia

La Selección Colombia se ve las caras con Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín por la última fecha de las Eliminatorias del Mundial 2026.

Puede leer: “Este depredador carnívoro omnívoro”: Narración de Martín de Francisco por triplete de Luis Suárez

Luis Suárez marcó el quinto gol de La Tricolor y el cuarto a su nombre en el minuto 67 del encuentro.

El ‘póker’ del delantero colombiano llegó tras una asistencia de Richard Ríos.

Lea también: “Ese es el sustrato, el fundamento”: Martín de Francisco narró el tercer gol de Colombia

Suárez remató con la derecha desde muy cerca al centro de la portería asegurando el quinto gol de Colombia.

Reviva la narración de Martín de Francisco por el quinto gol de Colombia: