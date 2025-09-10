El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Ese es el sustrato, el fundamento”: Martín de Francisco narró el tercer gol de Colombia

Martín de Francisco y Hernán Peláez narraron el partido entre Colombia y Venezuela por la tercera fecha de las Eliminatorias del Mundial 2026.

La Tricolor, en el minuto 49 del encuentro marcó un tercer gol ganando una ventaja ante ‘La Vinotinto’.

Luis Suárez, por segunda vez en el partido, le dio un respiro a la Selección. Con asistencia de James Rodríguez, el delantero remató con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería.

Hasta el momento, Colombia derrota a Venezuela 3-2.

Reviva la narración del gol de Colombia: