“Es un relámpago de Luis Javier Suárez”: Narración de Martín de Francisco por segundo gol de Colombia

Colombia y Venezuela disputan la última fecha de las Eliminatorias por el Mundial 2026, este martes, 9n de septiembre en el estadio Monumental de Maturín.

Puede leer: 🔴 Venezuela vs. Colombia EN VIVO: siga el minuto a minuto de la última fecha de Eliminatorias

Al minuto 41, Luis Suárez igualó el marcador con una segunda anotación.

El delantero colombiano remató con la derecha desde muy cerca por el lado derecho de la portería y marcó gol a favor de ’La Tricolor’.

“La defensa venezolana no pudo cubrir la vacilación de sus propios pasos”, dijo Martín de Francisco.

Reviva la narración del gol de Colombia: