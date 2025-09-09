🔴 Venezuela vs. Colombia EN VIVO: siga el minuto a minuto de la última fecha de Eliminatorias

Este martes, 9 de septiembre, la Selección Colombia visita en el estadio Monumental de Maturín al combinado nacional de Venezuela en partido válido por la fecha 18 (última) de las Eliminatorias Conmebol, rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

¿Cómo llega Venezuela al partido contra la Selección Colombia?

Venezuela, por su parte, llega a jugar contra Colombia habiendo perdido en sus dos última fechas de Eliminatorias: en la 16 contra Uruguay por 2-0, y en la 17 contra la Argentina de Messi por 3-0.

Lea más: Venezuela sueña con el Mundial 2026: ¿cuáles son las cuentas para clasificar al repechaje?

¿Cómo llega la Selección Colombia para enfrentar a Venezuela?

Colombia llega a esta última fecha del clasificatorio sudamericano ya clasificada alñ Mundial de 2026, por lo que la labor será de Venezuela, que tiene la oportunidad de quedarse con el repechaje en caso de ganar el partido.

Escuche W Radio en vivo:

Play/Pause WRadio FM Compartir Directo Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido a continuación: