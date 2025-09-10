Deportes

“Este depredador carnívoro omnívoro”: Narración de Martín de Francisco por triplete de Luis Suárez

Luis Suárez aseguró un 4-2 ante Venezuela.

Este martes 9 de septiembre, la Selección Colombia se enfrenta a Venezuela por la última fecha de Eliminatorias por el Mundial 2026 en el Estadio Monumental de Maturín.

Al minuto 58, Luis Suárez marcó un triplete a favor de La Tricolor y aseguró un 4-2 ante La Vinotinto.

Con asistencia de Luis Díaz, el ‘19′ remató con la izquierda desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo.

Reviva la narración de Martín de Francisco por el cuarto gol de Colombia:

