Selección Colombia conquistó Maturín: goleó 6-3 a Venezuela y la eliminó del Mundial 2026

Finalizó el partido entre la Selección Colombia y el combinado nacional de Venezuela y se cerró el telón de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues se disputó en su totalidad la fecha 18, última del clasificatorio.

La ‘Tricolor’ goleó 6-3 a Venezuela en el estadio Monumental de Maturín y la eliminó del Mundial 2026 de la mano de una actuación magistral de Luis Suárez, que anotó un ‘Póker’ (cuatro goles).

Los otros tantos del juego fueron anotados por Yerry Mina y Jhon Córdoba. Para Venezuela anotaron Telasco Segovia, Josef Martínez y Salomón Rondón.

El primer tiempo: lluvia de goles

El primer tiempo de este clásico de frontera dejó una lluvia de goles. Pues la Selección de Venezuela abrió el marcador al minuto 3 por medio de Telasco Segovia, que dentro del área amagó a Álvaro Angulo y venció con un fuerte remate a Kevin Mier.

Colombia no supo desplegar todo su fútbol y, a pesar de eso, consiguió poner el empate en el marcador 1-1 por medio de un certero cabezazo de Yerry Mina al minuto 10.

Sin embargo, Venezuela reaccionó de inmediato y Josef Martínez puso nuevamente a la ‘Vinotinto’ arriba (2-1) tras un error de Mier.

Finalmente, Colombia siguió intentando y tras una jugada colectiva que inició James Rodríguez, Luis Suárez empató el encuentro 2-2.

Segundo tiempo: clase magistral de Colombia

Así como Venezuela abrió el juego con un gol, para el segundo tiempo fue la Selección Colombia la que anotó un ‘gol de camerino’ por medio de Luis Suárez que, dentro del área, recibió, enganchó hacia adentro y amagó eludiendo a un jugador venezolano para rematar y poner el 3-2.

No conforme, el jugador que milita en el Sporting de Lisboa venció la valla mexicana, nuevamente, y anotó el 4-2, siendo este tanto el tercero en su cuenta personal. Suárez anotó ‘hack trick’ y se llevó el balón a casa.

Aun así, el samario no quedó tranquilo con tres tantos y tras una asistencia de Richard Ríos anotó el quinto de Colombia y cuatro en su cuenta personal, haciendo un ‘póker’. Posteriormente, fue sustituido por Jhon Córdoba, que también respondió y anotó el sexto gol al minuto 77.

Anterior a eso, Venezuela descontó y anotó el tercero de la mano de Salomón Rondón.

Así las cosas, la ‘Vinotinto’ quedó eliminada del Mundial 2026.

¿Cuáles equipos sudamericanos quedaron clasificados al Mundial de 2026?

Tras la disputa de la fecha 18 de las Eliminatorias Conmebol, las selecciones sudamericanas que quedaron clasificadas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 son:

Argentina

Ecuador

Colombia

Uruguay

Brasil

Paraguay

Ahora, con la derrota de Venezuela, la Selección de Bolivia se quedó con el puesto de repechaje tras derrotar a Brasil en El Alto 1-0 y buscará un cupo al Mundial 2026 en marzo, cuando se dispute esta fase clasificatoria.

