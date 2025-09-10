El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“El jugador Quintero lo honra, lo glorifica”: Así narró Martín de Francisco el sexto gol de Colombia

Martín de Francisco y Hernán Peláez narran el partido entre Colombia y Venezuela por la última fecha de las Eliminatorias por el Mundial 2026 en el Estadio Metropolitano de Maturín.

Al minuto 77, John Córdoba anotó el sexto gol de La Tricolor luego de una de Juan Quintero después de un pase en profundidad tras un contraataque.

El delantero remató con la derecha desde el lado derecho del interior del área al centro de la portería.

Reviva la narración del sexto gol de Colombia: