Deportes

“Una ración poderosa suculenta”: Así fue la narración de Martín de Francisco del gol de Colombia

Martín de Francisco y Hernán Peláez narran el partido por la última fecha de Eliminatorias entre Colombia y Venezuela.

“Una ración poderosa suculenta”: Así fue la narración de Martín de Francisco del gol de Colombia

“Una ración poderosa suculenta”: Así fue la narración de Martín de Francisco del gol de Colombia

01:00

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Yerry Mina y Martín de Francisco

Este martes 9 de septiembre se disputa la última fecha de Eliminatorias por el Mundial 2026 entre Colombia y Venezuela.

En el minuto 10 del partido, la Tricolor empató el encuentro (1-1) con un gol de Yerry Mina.

El defensa remató de cabeza desde el centro del área a la escuadra derecha luego de una asistencia de James Rodríguez con un centro al área tras un saque de esquina.

Así fue la narración de Martín de Francisco:

“Una ración poderosa suculenta”: Así fue la narración de Martín de Francisco del gol de Colombia

01:00

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad