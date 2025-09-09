El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Una ración poderosa suculenta”: Así fue la narración de Martín de Francisco del gol de Colombia

Este martes 9 de septiembre se disputa la última fecha de Eliminatorias por el Mundial 2026 entre Colombia y Venezuela.

En el minuto 10 del partido, la Tricolor empató el encuentro (1-1) con un gol de Yerry Mina.

El defensa remató de cabeza desde el centro del área a la escuadra derecha luego de una asistencia de James Rodríguez con un centro al área tras un saque de esquina.

Así fue la narración de Martín de Francisco: