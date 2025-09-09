“Una ración poderosa suculenta”: Así fue la narración de Martín de Francisco del gol de Colombia
Martín de Francisco y Hernán Peláez narran el partido por la última fecha de Eliminatorias entre Colombia y Venezuela.
Yerry Mina y Martín de Francisco
Este martes 9 de septiembre se disputa la última fecha de Eliminatorias por el Mundial 2026 entre Colombia y Venezuela.
En el minuto 10 del partido, la Tricolor empató el encuentro (1-1) con un gol de Yerry Mina.
El defensa remató de cabeza desde el centro del área a la escuadra derecha luego de una asistencia de James Rodríguez con un centro al área tras un saque de esquina.
Así fue la narración de Martín de Francisco:
