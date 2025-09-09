Deportes

Video | ¡Qué cabezazo! Así fue el gol de Yerry Mina en el Venezuela vs. Colombia

La Selección Colombia pierde parcialmente por 1-2 en el Estadio Municipal de Maturín ante Venezuela.

Yerry Mina celebra tras su gol ante Venezuela en Maturín, Venezuela. FOTO: JUAN BARRETO/AFP vía Getty Images / JUAN BARRETO

Fabian Macias

La Selección Colombia disputa este martes 9 de septiembre ante Venezuela su último partido en las eliminatorias sudamericanas a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Monumental de Maturín.

El segundo gol del encuentro y primero para Colombia llegó al minuto 10, cuando en un tiro de esquina, Yerry Mina aprovechó e igualo el marcador con un gran cabezazo que entro en la portería venezolana.

Con este tanto, Colombia tomaba ventaja; sin embargo, a los dos minutos, Josef Martínez puso el 2-1 parcial para Venezuela.

Así fue el primer gol de Colombia ante Venezuela:

