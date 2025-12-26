Centros comerciales en Medellín: estos son los cinco más visitados
Si vive o está de visita en la ciudad de Medellín y quiere comprar, comer o pasar el tiempo, hay varios centros comerciales que se han hecho un lugar en las rutinas de los paisas. Conózcalos.
Medellín, en su área metropolitana, tiene algunos de los centros comerciales más importantes de Colombia tanto por su tamaño como por la cantidad de visitantes que tienen año por año para poder comprar o pasear por sus zonas más importantes, tanto así que se terminan convirtiendo en un atractivo turístico.
Centro Comercial Oviedo
- Este centro comercial se encuentra en El Poblado y se distingue por una oferta más exclusiva.
Tiene boutiques, cafés, restaurantes y espacios para eventos culturales, aunque su escala es menor a la de otros establecimientos, termina siendo atractivo por su propuesta más “refinada”.
Unicentro Medellín
- El clásico Unicentro, presente en Bogotá y otras partes de Colombia, también está en Medellín, específicamente en el sector de Laureles y es uno de los más conocidos de la ciudad. Este centro comercial cuenta con más de 250 locales comerciales y sus visitantes se acercan al millón cada mes.
Sus servicios, sus encuentros sociales y su posición como lugar a hacer las compras lo han mantenido relevante desde 1991, año en el que fue inaugurado.
El Tesoro Parque Comercial
- Este centro comercial también está ubicado en El Poblado, y su principal característica es su diseño abierto y las vistas que hay hacia todo el Valle de Aburrá.
Es el favorito de muchos de los ciudadanos que lo que quieren es tener una buena experiencia de compras, comidas y actividades que se hacen gracias al enorme flujo de personas que lo visitan de manera constante.
Centro Comercial Santafé Medellín
- Este es otro de los centros comerciales que recibe un enorme público de la ciudad.
Se localiza en El Poblado y según varias estimaciones de lugar, registra tráfico de más de 10 millones de personas cada año y es reconocido por mezclar dentro de sí marcas colombianas y marcas internacionales, opciones de entretenimiento, restaurantes y eventos.
Centro Comercial Viva Envigado
Este centro comercial es el más grande de toda Colombia y se compite el puesto del más visitado de Medellín y el área metropolitana de esta ciudad.
Se estiman más de 30 millones de visitantes al año en este establecimiento, y este se destaca no solo por su tamaño, también lo hace por su enorme oferta de tiendas, plazoletas de comidas, entretenimiento y zonas libres para pasear, todo esto sumado a su localización en Envigado y cercanía en temas de transporte hace que sea un punto obligado de compras para turistas y paisas que viven cerca y lejos del lugar.
