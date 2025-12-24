Estas son algunas recomendaciones para viajar en épocas navideñas 2025 en Colombia: El Dorado explicó

Viajar es una de las acciones más comunes del ser humano. Ya sea para estudiar, trabajar o, simplemente, por vacaciones, las personas aprovechan distintos escenarios o destinos que les permitan descansar o desarrollarse profesionalmente.

Sin embargo, el mundo de los viajes a parte de diferenciarse por terrestre, aéreo o marítimo, hay otro aspecto que los separa, y este es los periodos.

¿Por qué los periodos? Porque durante los 12 meses del año hay temporadas altas y temporadas bajas. Bajas, como su nombre lo dice , cuando hay poca afluencia de viajeros, por lo general son periodos en donde no hay vacaciones generalizadas, como por ejemplo, las mitades de cada semestre del año.

Por otro lado está la temporada alta, que como su nombre bien lo explica, es cuando hay una alta afluencia de viajeros. Esta temporada suele ser, al contrario que la baja, en periodos de vacaciones generales, por ejemplo, final de año, mitad de año o comienzo de año.

Es así, entonces, como aparece, en este caso, la temporada alta de diciembre. En donde millones de personas en Colombia viajan por todos los medios para disfrutar de las vacaciones y disfrutar todas las festividades navideñas.

En esa línea, es cuando más las autoridades le ponen la lupa al tránsito generalizado, en este caso, el aéreo. Por esta razón, el Aeropuerto El Dorado ofreció algunas recomendaciones a los viajeros que van a tomar vuelos en esta temporada alta por la época navideña en diciembre.

¿Cuáles serían las recomendaciones a la hora de viajar en temporada alta?

Pues bien, el Aeropuerto El Dorado, por medio de un comunicado, dio una serie de recomendaciones con las que busca que cada viajero pueda “disfrutar de una experiencia de viaje memorable“.

No vaya a perder su vuelo

Para evitar contratiempos y no perder su vuelo, El Dorado recomienda que, debido a la cantidad considerable de viajeros nacionales e internacionales, usted “llegue con tres horas de anticipación para vuelos internacionales y dos para nacionales”.

En esa línea, puntualizan que, en caso de ser un viajero colombiano con “con vuelos internacionales puede registrarse previamente en Biomig, disponible en el Counter 68, segundo piso de la Terminal 1; allí, deben presentar su pasaporte al oficial migratorio”. Esto con el fin de agilizar todos los procesos migratorios.

En el caso de los turistas extranjeros “pueden realizar el trámite únicamente con su pasaporte”, recalcando que se debe “recordar que este servicio está habilitado para mayores de 12 años que ingresan al país”.

Tenga en cuenta lo siguiente si viajará con mascotas

Una de las cosas más comunes, especialmente en la actualidad, es viajar con mascotas. Por eso El Dorado, en caso de que lleve a su peludo en el viaje, recuerda que hay baños especializados para el animal en cada terminal.

Así mismo, puntualizan que es clave un concepto en este caso: el certificado del ICA.

Se debe “tener en cuenta que, para la movilización dentro del territorio nacional de perros y gatos, no se requiere certificación sanitaria del ICA; no obstante, para salidas internacionales, es obligatorio presentar la debida documentación e inspección física del animal en la oficina del ICA”.

Es importante, así, que usted esté en contacto con su aerolínea para saber de primera mano los requisitos que debe tener en cuenta en caso de viajar con mascota.

Finalmente, el aeropuerto recuerda que se deben adoptar, por parte de cada viajero, medidas de prevención como, por ejemplo, “evitar dar dinero o información a desconocidos, hacer uso del embalaje de maletas exclusivamente en puntos legales con personal debidamente identificado y reflexionar alrededor de la urgencia de reportar comportamientos sospechosos y que perturben la tranquilidad de la comunidad aeroportuaria”.

