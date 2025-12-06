Así se pone en marcha el Plan Navidad en Colombia para garantizar la seguridad en el país en diciembre

Este fin de semana de puente festivo (día de las Velitas) que comprende del 6 al 8 de diciembre son miles los colombianos que se desplazarán por las vías del país; sin embargo, la fecha también pone manos a la obra a las autoridades ya que con estos feriados se le da oficialmente el inicio a las fiestas decembrinas.

Por esta razón, habló en los micrófonos de W Fin De Semana, con Catalina Maya, el brigadier general Wharlintón Iván Gualdrón, vocero de la Policía Nacional, quien dio algunas recomendaciones a la hora de viajar.

En su primera intervención, el brigadier general resaltó que “la Policía de los colombianos está lista desde el día de ayer”, que fue cuando se lanzó la estrategia.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

“Mi general Rincón, nuestro director general, hizo el lanzamiento del plan Navidad, como es costumbre ya en nuestra institución. Una Navidad con propósito trabajando por la convivencia, la tranquilidad y por la seguridad de todas las personas residentes en nuestra amada patria”, comentó.

“Más de 183.000 policías”

Así mismo, confirmó que habrá “un poco más de 183.000 policías” adelantando todas las labores que se enmarcan en “ocho acciones dentro de la estrategia de garantizar la seguridad en esta época decembrina. Hemos dispuesto a adelantar acciones para algo tan preciado del ser humano que es la vida”.

Comentó que “la primera acción va enfocada a la vida con controles tanto administrativos como operativos, porque la seguridad es un trinomio, así la doctrina institucional lo ha establecido. Trabajamos de mano con los alcaldes, con los gobernadores, pero también con la comunidad, con los diferentes gremios, para que en esta época en donde hay tanta afluencia de público en centros comerciales, en zonas comerciales de las diferentes ciudades y municipios de Colombia, siempre haya un servicio de policía y que le esté garantizando a las personas su tranquilidad”.

“Otro segundo aspecto que hemos focalizado toda nuestra atención, toda nuestra capacidad de investigación, de inteligencia, pero también de disuasión y control, es hacia los niños, niñas y adolescentes. Hemos dicho que la infancia hay que protegerla y por eso tenemos una especial atención y refuerzo con nuestra Policía de Infancia y Adolescencia en diferentes territorios para garantizarle a los niños que no vaya a suceder mayores cosas”, añadió.

Finalmente, el brigadier general hizo un llamado a las personas al respecto del licor. Moderar el consumo y adquirirlo solo en lugares seguros y no de dudosa procedencia.

Escuche la entrevista completa a continuación:

