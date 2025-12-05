Listo el plan para la Navidad en Bogotá: habrá modificaciones en el pico y placa

Bogotá

La Alcaldía de Bogotá presentó el Plan Integral de Navidad 2025, una estrategia articulada entre todas las entidades del Distrito para fortalecer la seguridad, la prevención y la convivencia durante la temporada decembrina.

“Estamos con el equipo de gobierno liderando un esfuerzo integral para que esta Navidad en Bogotá se desarrolle de la mejor manera: celebrando en familia, sin hechos que lamentar. Tendremos un refuerzo coordinado entre las entidades del Distrito y la Policía Metropolitana para garantizar presencia, control y acompañamiento en toda la ciudad”, dijo el alcalde Galán.

Así las cosas, habrá modificaciones en el pico y placa para la temporada por eso la medida se mantiene durante diciembre, excepto los viernes 26 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026. El Pico y Placa Regional aplicará el 8 de diciembre y el 12 de enero.

Por su parte, TransMilenio habilitará rutas navideñas del 13 al 24 de diciembre:

M09–H09 (troncales): Portal Tunal – Museo Nacional, con paradas en

Parque, Biblioteca, Calle 40 Sur, San Victorino, Las Nieves y San Diego.

A024 (zonal): Plaza de Bolívar – Plaza Cultural Santamaría.

También, habrá refuerzo en la seguridad, ya que llegarán 1.200 policías y 2.390 servidores distritales estarán en territorio.

“La Policía Metropolitana y los gestores del Distrito estarán en el espacio público acompañando actividades culturales y comerciales, y apoyando el control de pólvora, alimentos en mal estado y ocupación indebida del espacio público. Esta presencia conjunta nos permitirá tener una Navidad más tranquila y con mejor convivencia”, dijo César Restrepo, secretario de Seguridad.

Finalmente, el control de la pólvora también está la agenda, por eso, para reforzar la regulación se expidió el Decreto 598 de 2025, que actualiza la normatividad productos pirotécnicos, unifica procedimientos y crea la Comisión Intersectorial para la Prevención y Monitoreo del Uso de Pólvora en Bogotá.

“Con este decreto damos un paso firme en la protección de la ciudadanía, especialmente de los menores de edad. El fortalecimiento de la regulación y la creación de la Comisión Intersectorial demuestran nuestro compromiso con la convivencia pacífica”, dijo Gustavo Quintero, secretario de Gobierno.

Los establecimientos que comercialicen pólvora sin autorización enfrentarán medidas correctivas tipo 4 por $759.000, además del decomiso y destrucción del material.