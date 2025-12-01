Llegarán más de 700 policías para reforzar la seguridad de Bogotá

Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que llegarán uniformados a la Policía Metropolitana de Bogotá para reforzar la seguridad en la capital del país.

“Van llegar 700, que ya no son solamente para el esquema de Navidad, sino son para incorporarse a la Policía Metropolitana, y deben llegar 800 adicionales en mayo del año entrante. Por ahora, el general Rincón me manifestó que los 700 que llegan después de la segunda semana de diciembre a Bogotá van a fortalecer el pie de fuerza a la Policía”, dijo Galán.

De igual forma, Galán confirmó que para la época de Navidad llegarán 1.200 uniformados provisionales para garantizar la seguridad en época de fin de año.