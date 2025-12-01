Llegarán más de 700 policías para reforzar la seguridad de Bogotá
Se espera que en el primer semestre del 2026 más de 1.500 uniformados ya estén en las calles de la capital.
Bogotá
El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que llegarán uniformados a la Policía Metropolitana de Bogotá para reforzar la seguridad en la capital del país.
“Van llegar 700, que ya no son solamente para el esquema de Navidad, sino son para incorporarse a la Policía Metropolitana, y deben llegar 800 adicionales en mayo del año entrante. Por ahora, el general Rincón me manifestó que los 700 que llegan después de la segunda semana de diciembre a Bogotá van a fortalecer el pie de fuerza a la Policía”, dijo Galán.
De igual forma, Galán confirmó que para la época de Navidad llegarán 1.200 uniformados provisionales para garantizar la seguridad en época de fin de año.