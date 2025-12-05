Aumentan a 66 los casos de lesionados por pólvora en el país: INS

De acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Salud (INS), se han registrado hasta el 5 de diciembre, 66 casos de lesionados por pólvora pirotécnica en todo el territorio nacional, lo que equivale a un aumento de 16 lesionados frente al reporte anterior y una disminución del 16,5 % con respecto al mismo periodo del 2024.

Del total de casos, 11 casos (16,7 %) corresponden a menores de 18 años, y de estos, 3 casos se encontraban con adultos bajo efectos del alcohol. Según el informe “las entidades territoriales con mayor número de casos son: Antioquia con 31 casos, seguido de Valle del Cauca con 6 casos, Caldas y Cauca con 3 casos cada una; Córdoba, Norte de Santander, Quindío, Risaralda y Sucre con 2 casos cada una”.

En cuanto a ciudades capitales, el informe asegura que se han presentado casos en: Medellín (21), Armenia, Cúcuta y Pereira dos (2) casos cada una; y, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Manizales, Neiva y Yopal presentan un (1) caso cada una. A la fecha no se han notificado fallecimientos asociados a lesiones por pólvora pirotécnica.

El principal tipo de lesión es la quemadura (85%), seguido de la laceración (53%), los artefactos principalmente asociados a estas lesiones son los totes (28,8%), seguidos de los voladores (25,8%), y otros (22,7%).

No se han notificado casos de intoxicaciones por fósforo blanco ni licor adulterado, así como tampoco se han registrado fallecimientos asociados a lesiones por pólvora pirotécnica.