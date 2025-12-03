¿Cuáles son los retos que enfrenta Bogotá en materia de seguridad? Alcalde Galán explica

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, estuvo en el evento ‘Visión 2026: Tendencias Colombia’, realizado por Prisa Media en alianza con Caracol Radio, W Radio y El País América, donde mencionó los múltiples retos y oportunidades que enfrenta la capital de cara al comienzo de 2026.

Asimismo, dio un balance positivo de algunas obras que se están adelantando, así como cuál será la inversión que se destinará para el metro que, según aseguró, genera “15 mil empleos directos y 40 mil indirectos”.

¿Cuáles son los retos de seguridad que enfrenta Bogotá?

Según lo indicado por el alcalde, en Bogotá asesinan en promedio 3 personas al día, esto a raíz del fortalecimiento de las estructuras criminales por control del territorio o por mantenerse en el negocio del narcotráfico: “Hoy tenemos la mayor producción de droga en Colombia en la historia, yo calculo que podemos estar produciendo 40 o 50 veces más cocaína que en la época de Pablo Escobar“.

Asimismo, mencionó su gran preocupación por el debilitamiento de las capacidades del Estado al controlar este tipo de amenazas, así como la poca fuerza pública disponible para proteger la integridad de los 8 millones de habitantes en Bogotá, pues de acuerdo con lo indicado, actualmente la ciudad cuenta con 15 mil policías, es decir, 200 miembros de la Institución por cada 100 mil habitantes.

Este es el balance positivo de Bogotá en 2025

Además de mencionar los retos que enfrenta la capital colombiana, el alcalde Galán expresó que existe un panorama alentador para Bogotá, pues “tiene un crecimiento económico del 1 % por encima de la Nación” y, en materia de vivienda, se asignaron 22 mil subsidios para quienes desean conseguir casa propia.

Por su parte, aseguró que “tenemos la tasa de desempleo más baja en 18 años en Bogotá. Hoy podemos decir que está bajando la informalidad, según datos del DANE”.

En cuanto a la mega obra del metro, Galán mencionó que se espera un inversión de 5.3 billones de pesos el año entrante, ayudando a reactivar la economía y generando una mayor cantidad de empleo.

Reviva las declaraciones del alcalde aquí: