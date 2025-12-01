Bogotá

Bogotá alcanzará récord histórico con 40.000 viviendas sociales vendidas en 2025

El récord es gracias al programa de vivienda ‘Mi Casa en Bogotá’.

Adquisición de vivienda usada para grupos vulnerables en 2025. Imagen vía Getty Images / Natee Meepian

Camacol Bogotá y Cundinamarca destacó el notable desempeño de la vivienda social en la capital que, principalmente se debe a la ejecución del Plan Distrital de Vivienda Mi Casa en Bogotá, que en lo corrido de 2025 ha ejecutado cerca de 17 mil subsidios.

Así las cosas, Camacol Bogotá y Cundinamarca estima terminar este año con un crecimiento del 43% en las ventas de vivienda social, y así alcanzar la cifra récord de 40 mil unidades vendidas.

“Con Mi Casa en Bogotá la ciudad se consolida como la capital de la vivienda social en Colombia. Gracias a esta política distrital está mejorando la vida de los bogotanos, al tiempo que se genera un muy positivo entorno de confianza, que promueve la creación de empleo y reactivación de la economía local”, dijo el Para el gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, Edwin Chiriví.

La meta 2024-2027 es llegar a beneficiar 60.000 familias bogotanas en la compra de vivienda de interés social. Por eso, desde Camacol Bogotá y Cundinamarca hicieron un llamado para que se aseguren los recursos que le den continuidad a los programas de vivienda del Distrito en los próximos dos años.

“Desde el gremio estamos con todo el compromiso de generar más oferta de proyectos, ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda de interés social y materializar los sueños de los hogares bogotanos en la compra de su vivienda; todo esto de la mano del Plan de Vivienda: Mi Casa en Bogotá, el mayor esfuerzo de política de vivienda en la historia de la ciudad”, concluyó Edwin Chiriví.

