Bogotá alcanzará récord histórico con 40.000 viviendas sociales vendidas en 2025

Bogotá

Camacol Bogotá y Cundinamarca destacó el notable desempeño de la vivienda social en la capital que, principalmente se debe a la ejecución del Plan Distrital de Vivienda Mi Casa en Bogotá, que en lo corrido de 2025 ha ejecutado cerca de 17 mil subsidios.

Así las cosas, Camacol Bogotá y Cundinamarca estima terminar este año con un crecimiento del 43% en las ventas de vivienda social, y así alcanzar la cifra récord de 40 mil unidades vendidas.

“Con Mi Casa en Bogotá la ciudad se consolida como la capital de la vivienda social en Colombia. Gracias a esta política distrital está mejorando la vida de los bogotanos, al tiempo que se genera un muy positivo entorno de confianza, que promueve la creación de empleo y reactivación de la economía local”, dijo el Para el gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, Edwin Chiriví.

La meta 2024-2027 es llegar a beneficiar 60.000 familias bogotanas en la compra de vivienda de interés social. Por eso, desde Camacol Bogotá y Cundinamarca hicieron un llamado para que se aseguren los recursos que le den continuidad a los programas de vivienda del Distrito en los próximos dos años.

“Desde el gremio estamos con todo el compromiso de generar más oferta de proyectos, ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda de interés social y materializar los sueños de los hogares bogotanos en la compra de su vivienda; todo esto de la mano del Plan de Vivienda: Mi Casa en Bogotá, el mayor esfuerzo de política de vivienda en la historia de la ciudad”, concluyó Edwin Chiriví.