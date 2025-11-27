Reforzar la seguridad territorial: la clave para enfrentar un 2026 desafiante

La seguridad territorial será uno de los temas de Visión 2026 de Prisa Media, un espacio diseñado para analizar los desafíos que marcarán la agenda del país durante el próximo año. Este enfoque cobra especial relevancia dadas las profundas transformaciones que enfrenta el país a causa de las dinámicas de violencia, que afectan la vida en los territorios y ponen a prueba la capacidad del Estado para garantizar protección y estabilidad en pleno periodo electoral.

No son pocas las regiones del país que experimentan escenarios de confrontación, presencia de actores armados y desafíos de control territorial. Estas variaciones requieren respuestas coordinadas, estrategias renovadas y una mayor capacidad institucional para anticipar riesgos y proteger a las comunidades.

La seguridad territorial, afirman expertos, ha dejado de ser un asunto localizado para convertirse en un factor que condiciona la gobernabilidad, el desarrollo regional y la confianza ciudadana.

Atender este panorama es clave de cara al próximo año. Fortalecer la presencia del Estado, entender la evolución de las amenazas y ajustar las políticas públicas es fundamental para disminuir vulnerabilidades y asegurar que las comunidades cuenten con condiciones que garanticen sus derechos. La discusión que propone Visión 2026 permitirá comprender qué exige el contexto actual y qué transformaciones deben priorizarse en el corto y mediano plazo.

El encuentro se llevará a cabo el 3 de diciembre en el Country Club de Bogotá. Siga todo el cubrimiento a través de nuestras plataformas digitales.