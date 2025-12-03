Hemos asumido en Prisa Media liderar las grandes conversaciones del país: Felipe Cabrales

Arrancó ‘Visión 2026: Tendencias Colombia’, un evento de Prisa Media en conjunto con W Radio, Caracol Radio y El País América, donde a través de diferentes paneles, invitados políticos, académicos y empresarios, tienen la posibilidad de dialogar e incluso debatir en torno a los retos y oportunidades que enfrentará el país el próximo año.

En el panel de instalación, Felipe Cabrales, presidente de Caracol Radio y CEO de Prisa Media América, señaló que “Colombia necesita conversaciones serias, datos confiables y voces responsables que ayuden a interpretar este momento decisivo de nuestra historia”, esto de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Por eso, reafirmó el liderazgo y responsabilidad que se ha asumido desde Prisa Media, el grupo de medios más importante del país que ofrece a los colombianos credibilidad, alcance y relevancia.

¿Cuáles son los grandes compromisos de Prisa Media en 2026?

De acuerdo con lo informado por Felipe Cabrales, Prisa Media asumirá cuatro compromisos de cara a todo lo que viene en 2026:

El buen periodismo es nuestra bandera: “nuestro compromiso con la verdad es absoluto. Sin excepciones. Sin atajos. El buen periodismo se hace con independencia, y por eso, reafirmamos con orgullo que somos la única gran casa de periodismo independiente de este país”.

La innovación es nuestro rumbo: “Llegamos al 2026 preparados para crecer, evolucionar y ser aún más influyentes. El país cambió, las audiencias cambiaron y los formatos cambiaron. Y nosotros no vamos a quedarnos quietos. Vamos a impulsar nuevas narrativas, nuevos lenguajes, más audio, más video, más digital, más profundidad y más presencia en cada plataforma“.

Asimismo, Felipe Cabrales señaló la importancia de seguir marcando la agenda informativa del país y crear espacios como ‘Visión 2026′ para liderar conversaciones que Colombia tanto necesita.

Vea el directo aquí: