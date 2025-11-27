Elecciones al Congreso, tema clave en Visión 2026

Termina el año y es momento de hacer un balance integral de la realidad política nacional. En materia legislativa, el Congreso de la República está en vísperas de celebrar sus elecciones para un nuevo período constitucional. ¿Qué impacto tienen esas votaciones en las presidenciales? ¿Está siendo realmente esta Rama del Poder Público un contrapeso del Ejecutivo?

Entre intentos y reformas

La administración de Gustavo Petro logró aprobar, a la fecha, por lo menos 6 grandes proyectos en el Congreso de la República: las reformas pensional, judicial y laboral; y la sanción de leyes presupuestales del 2022 al 2024, así como las de la Jurisdicción Agrícola y el Plan Nacional de Desarrollo.

Además, actualmente está en trámite en el Senado un proyecto de ley tributaria estructural con la que el Estado aspira recaudar 16 billones de pesos en nuevos impuestos. Esta propuesta busca oxigenar las finanzas gubernamentales y aumentar su capacidad para ejecutar proyectos sociales pendientes. No obstante, el Gobierno Nacional no pudo avanzar, hasta ahora, en la implementación de cambios profundos en la legislación de los sistemas de salud y de educación.

Por un lado, la Comisión Séptima del Senado aplazó el debate y la votación de la reforma a la salud, argumentando la falta de garantías de financiación de la iniciativa en el presupuesto general de la Nación de 2026. Además, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto 0858 de 2025, que modifica aspectos claves del esquema como la creación de redes integrales y la reorganización de funciones de distintas instituciones, al considerar que dicha propuesta modifica aspectos estructurales que solo competen al Congreso.

Por otra parte, la reforma a la Ley 30 de Educación avanza en la Comisión VI de la Cámara de Representantes, a la espera de ser aprobada en el Senado. Con esta modificación se busca incrementar en 1% anual, durante quince años, los recursos asignados al sector para ampliar la oferta a territorios donde no hay instituciones de formación superior.

Esas son las últimas apuestas que se juega el máximo mandatario para cumplir parte de sus promesas de campaña, asociadas a las mejoras del bienestar de la población. Con el cierre de año a la vuelta de la esquina y la entrada en vigencia del receso legislativo correspondiente, el panorama para conseguir tal tarea, a menos de nueve meses de concluir su mandato, no parece fácil.

Por eso, este miércoles 3 de diciembre, en el Country Club de Bogotá, representantes de las Instituciones Oficiales, empresarios, líderes académicos y de la sociedad civil, analizarán, en Visión 2026, Tendencias Colombia, cómo las elecciones de senadores y congresistas, en marzo próximo, determinarán parte del panorama político futuro. De esos resultados dependerá el apoyo que el nuevo presidente reciba en la continuación, o no, del programa planteado por el actual, independientemente de la corriente ideológica.