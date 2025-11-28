Desempleo bajó en octubre en Colombia: 8,2%, la cifra más baja desde 2017
El Dane reveló que la cifra de desempleo bajó en comparación a octubre de 2024. No obstante, la informalidad subió.
El desempleo en el país en el mes de octubre bajó y se ubicó en 8.2%, la cifra más baja desde el año 2017, según reportó el Dane.
Es decir que bajó en 0,9%, respecto a hace un año cuando el desempleo estaba en 9.1%.
La entidad aseguró que hay 24.370 personas ocupadas en el país, lo que significa que en el último año se ocuparon 977.000 personas. Se trata de un incremento de 4,2%.
Por ramas de actividad económica:
- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (347 mil personas).
- Alojamiento y servicios de comida (279 mil personas).
- Transporte y almacenamiento (231 mil personas).
Fueron las ramas de actividad económica con mayores aumentos en el número de ocupados para octubre de 2025.
Sin embargo, el sinsabor llega en la informalidad pues esta aumentó. En octubre de 2024 había 12.932 personas en informalidad y en octubre de este año ascendió a 13.664. Es decir, hay 732.000 personas nuevas en informalidad.
