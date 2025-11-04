Petro le propuso a Claudia Sheinbaum crear un “observatorio sobre el crimen organizado” con México
El mandatario añadió que “la lucha común contra mafias multinacionales, bien cimentada y apoyada en el análisis y la inteligencia de alto nivel, puede ser victoriosa en favor de la democracia de los pueblos”.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, propuso este lunes (3 de noviembre) a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, crear un “observatorio sobre el crimen organizado” para fortalecer la lucha contra las “mafias multinacionales”.
“Es importante que se configure el observatorio sobre el crimen organizado entre México y Colombia”, escribió el mandatario en la red social X.
Le puede interesar
Petro agregó: “La lucha común contra mafias multinacionales, bien cimentada y apoyada en el análisis y la inteligencia de alto nivel, puede ser victoriosa en favor de la democracia de los pueblos”.
La propuesta del mandatario colombiano llega apenas dos días después del asesinato a tiros del alcalde de la ciudad mexicana de Uruapan, Carlos Manzo.
El asesinato de Manzo tras un evento público del Día de Muertos en Uruapan ha provocado una fuerte indignación en Michoacán, estado del oeste del país donde se han registrado protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Autoridades han identificado que en Uruapan operan los grupos delincuenciales y asociados al narcotráfico Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles