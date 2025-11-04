Este 4 y 5 de noviembre reinicia la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla.

Durante la diligencia, se espera que el juez Primero Especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó Ariza, decida sobre las pruebas que serán presentadas en el juicio oral contra el exdiputado del Atlántico, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Lo anterior, después de que la Fiscalía y la defensa concluyeran la etapa de solicitudes y exclusiones de los elementos que serían introducidos en el proceso.

Se espera que, una vez el despacho decida, quede instalado el juicio oral.

Cabe mencionar que, durante la última audiencia, el juez del caso había ordenado a las partes la asistencia presencial a la diligencia, por lo que se espera que las mismas se presenten ante el despacho en la capital del Atlántico.

