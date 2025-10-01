Defensa de Nicolás Petro pidió aplazar audiencia de imputación de cargos hasta noviembre

El abogado, Alejandro Carranza, defensor de Nicolás Petro solicitó el aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos contra su cliente hasta el mes de noviembre.

La solicitud de tres páginas enviada al Complejo Judicial de Barranquilla, advierte que, el abogado del hijo mayor del presidente de la República Gustavo Petro, no puede asistir a la audiencia programada para este miércoles debido a una apretada agenda.

Carranza pidió que la audiencia se realice después del 8 de noviembre, ya que hasta ese día, según él, tiene espacio en su agenda judicial como abogado.

Recordó que desde los primeros días de septiembre alertó sobre los impedimentos que tenía para asistir a la audiencia.

Le puede interesar: Cuestionan a la defensa de Nicolás Petro por exhibir videos de Day Vásquez durante las audiencias

“Conforme al poder radicado el 8 de septiembre de 2025, solicito amablemente la reprogramación de la audiencia fijada para el 1 de octubre de 2025”, se lee en el oficio.

Debido a esto, pidió “que se reprograme la audiencia preliminar de imputación y solicitud de medida de aseguramiento para fecha posterior al 8 de noviembre de 2025”.