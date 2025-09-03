Cuestionan a la defensa de Nicolás Petro por exhibir videos de Day Vásquez durante las audiencias

Durante la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, la fiscal Lucy Marcela Laborde cuestionó que el abogado del exdiputado del Atlántico, Alejandro Carranza, exhibiera videos de Day Vásquez, la testigo estrella del caso, durante la diligencia.

De acuerdo con la Fiscalía, con la acción de la defensa de Nicolás Petro se habrían violado garantías y derechos fundamentales de Vásquez.

“Se violaron garantías y derechos fundamentales, tales como el derecho a la intimidad de la señora Daysuris del Carmen Vázquez Castro, toda vez que se expuso un video de ella”, indicó.

En este sentido, Laborde cuestionó que se violentara la intimidad de la mujer.

Adicionalmente, explicó que los videos expuestos no hacen parte del acervo probatorio del proceso y pidió al juez no tener en cuenta la solicitud de exclusión de pruebas que presentó el abogado, una petición que también apoyó la Procuraduría.

“Se hace referencia a unos videos. Videos, su señoría, que no se encuentran dentro del acervo probatorio de este proceso. No se encuentran en el traslado ni en el descubrimiento que se efectuó en este proceso”, dijo la representante de la Fiscalía.

La Fiscalía también aprovechó para solicitar que no se excluyera la declaración jurada ni de Nicolás Petro ni de Day Vásquez ante el ente investigador, ni las pruebas relacionadas con una vivienda en Tubará, Atlántico y un vehículo de alta gama.

Por su parte, a través de sus redes sociales, Day Vásquez se pronunció asegurando que el material expuesto corresponde a un video que fue grabado en 2022, mientras aún tenía un vínculo con Nicolás Petro y que fue publicado el 30 de mayo de 2023.

Adicionalmente, aseguró que su derecho a la intimidad estaba siendo violentado.

“La defensa del señor Nicolás Petro, Claramente está violando mi derecho a la intimidad. Esto lo ha hecho una y otra vez”, dijo.

