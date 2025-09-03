Carlos Camargo es el nuevo magistrado de la Corte Constitucional

Este 3 de septiembre, Carlos Camargo fue elegido por el Senado de la República como magistrado de la Corte Constitucional.

Camargo, exdefensor del Pueblo, se impuso en la votación del Senado a la Corte Constitucional y reemplazará al magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien deja su cargo en esa alta corte en los próximos días.

En medio de la elección, Camargo afirmó que su compromiso “es con la democracia, la Constitución y el futuro de nuestra Nación”, agregando que en este proceso están en juego “la democracia, la estabilidad institucional y la preservación de la separación de poderes”.

¿Quién es Carlos Ernesto Camargo Assis?

El abogado Carlos Camargo, quien fue defensor del Pueblo, tiene 46 años y nació en Cereté, Córdoba.

En el pasado, se desempeñó como director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos y, en materia electoral, llegó a ser presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y registrador nacional encargado.

Su proceso de elección no estuvo ajeno a la polémica luego de que el portal La Silla Vacía revelara que varios de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que participaban en la elección para que hiciera parte de la terna, tenían a familiares o allegados en la Defensoría del Pueblo, contratados durante la administración de Camargo.

En materia de estudios, según la hoja de vida de Camargo, que está publicada en la página de la Cámara de Representantes, es doctor y magíster en derecho, vinculado especialmente a la Universidad Sergio Arboleda como estudiante y también como docente por varios años.