Camargo tiene una hoja de vida que reconoce todo el país: Lidio García sobre elección de magistrado

Este miércoles 3 de septiembre, el Senado elegirá al nuevo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional. La disputa está entre el exdefensor Carlos Camargo y la jurista María Patricia Balanta. Se espera que gane uno de los dos por muy pocos votos de diferencia.

Al respecto, el presidente del Senado, el liberal Lidio García, pasó por los micrófonos de La W y cantó su voto. También confirmó todas las medidas que se tomarán para garantizar la transparencia de la elección. Y dijo que la sesión arrancará a las 9:00 a.m., pero que la elección podría alargarse hasta pasadas las 3:00 p.m.

Por un lado, García confirmó, sin problema, que votará por Carlos Camargo, luego de que fuentes le aseguraran al Reporte Coronell que él es uno de los 7 senadores que estarían jugando a ambos bandos, es decir, que le han prometido el voto tanto a Camargo como a Balanta.

En esa lista también estarían los senadores Fabio Amín, John Jairo Roldán, Claudia María Pérez, Laura Fortich (liberales), Julio Alberto Elías y John Moisés Besaile (La U).

Pues, García aseguró: “Yo tengo mi voto claro y no tengo ningún problema en decirlo, porque no me gusta estar en ambivalencias (...) Mi voto va a ser por Camargo, entonces yo no tengo por qué estar en ese listado”.

Cuando se le preguntó por las razones por las que votará por Camargo y si considera que es la persona con las calidades para llegar al cargo de magistrado de la Corte, dijo que “él tiene una trayectoria indudable. Viene de ser defensor del Pueblo tiene y fue magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE). Ahora, yo por lo menos, lo conozco de hace muchísimos años y es mi amigo desde antes de que yo llegara al Congreso”.

En todo caso, aclaró que él no votará por Camargo por “amiguismos”. Señaló: “No podemos desconocer que Carlos Camargo tiene una gran hoja de vida y que la reconoce todo el país. Yo no estoy votando por una persona que no cumpla con los requerimientos profesionales, no es un cualquiera”.

Entre las medidas anunciadas por Lidio García para la elección están las siguientes:

Solo podrán entrar senadores al recinto y no se permitirá el ingreso de asesores y lobistas.

La comisión encargada de contabilizar los votos tendrá representantes de los partidos de gobierno, oposición y todos los sectores políticos.

Se usará un tarjetón con la foto de todos los candidatos, que aparecerán según el orden enviado por la Corte Suprema.

Se instalarán cubículos para votar en secreto y solo será válido marcar una X; en caso de que se marquen otras rayas o dibujos el voto será anulado.

