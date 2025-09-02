Cristian Quiroz fue elegido como nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral

En la sesión de sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) de este martes 2 de septiembre, la mayoría de los magistrados de esa corporación eligieron a Cristian Quiroz, de la Alianza Verde, como su nuevo presidente. Y asumirá desde el próximo 29 de septiembre, en pleno periodo preelectoral.

Quiroz reemplazará a Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, quien ocupa esa dignidad. Ahora, en la vicepresidencia fue elegido el magistrado Alfonso Campo, del Partido Conservador.

La elección se dio en medio de varios choques, pues los acuerdos indicaban que esa dignidad le correspondía al liberal Altus Baquero. Por eso, se ausentó y decidió no votar; lo mismo hicieron las magistradas petristas Fabiola Márquez y Alba Lucia Velásquez.

El periodo de Quiroz y Campo presidiendo el CNE será hasta el próximo año, 2026, cuando finalice el periodo de los actuales magistrados, escogidos por este Congreso en agosto del 2022.

Ahora, recordemos que la sala plena tiene varias decisiones pendientes, claves para el Pacto Histórico. Una de ellas es resolver si se va a otorgar o no la personería jurídica a Progresistas, el movimiento que quieren fundar María José Pizarro y otros congresistas producto de la escisión del Mais. Y también la fusión de las fuerzas políticas del Pacto Histórico.

El nuevo presidente del CNE es abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y durante ocho años se desempeñó como director jurídico nacional de la Alianza Verde. También fue asesor en Colpensiones.