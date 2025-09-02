CNE congeló sanción de Cambio Radical a Ortega y Castañeda: podrán votar en elección de magistrado

El Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió provisionalmente las sanciones impuestas por el Consejo de Control Ético de Cambio Radical contra los senadores Ana María Castañeda y Temístocles Ortega, quienes habían sido sancionados, quitándoles voz y voto en el Congreso por un año.

La decisión la tomaron desde el CNE, dos magistradas del Pacto Histórico, luego de que ambos congresistas impugnaran la sanción. Castañeda y Ortega aseguraron que se les estaban vulnerando sus derechos políticos.

En el caso de Ana María Castañeda, la magistrada Alba Lucía Velázquez resolvió suspender los efectos de la sanción mientras el CNE estudia de fondo. Y en el caso de Temístocles Ortega, la decisión la tomó la magistrada Fabiola Márquez. Las resoluciones ya fueron notificadas oficialmente al Congreso.

Es de recordar que la sanción contra los dos senadores tuvo que ver con que supuestamente estaban favoreciendo al Gobierno del presidente Gustavo Petro en su actividad legislativa, y estalló luego de que se ausentaran de la votación de la consulta popular.

Con la suspensión de la sanción, Castañeda y Ortega conservan sus derechos políticos, lo que significa que podrían votar en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional este 3 de septiembre.