Fue radicada la nueva reforma tributaria del Gobierno Petro por $26.3 billones
La nueva reforma tributaria incluye impuesto a la venta de hidrocarburos y carbón, a los juegos de suerte y azar, al consumo de cervezas, entre otros.
Noticia en desarrollo...
