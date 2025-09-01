Actualidad

Fue radicada la nueva reforma tributaria del Gobierno Petro por $26.3 billones

La nueva reforma tributaria incluye impuesto a la venta de hidrocarburos y carbón, a los juegos de suerte y azar, al consumo de cervezas, entre otros.

Radicación de la nueva reforma tributaria del Gobierno Petro. Foto: Ministerio de Hacienda

Radicación de la nueva reforma tributaria del Gobierno Petro. Foto: Ministerio de Hacienda

Fue radicada la nueva reforma tributaria del Gobierno Petro por $26.3 billones. Incluye impuesto a la venta de hidrocarburos y carbón, a los juegos de suerte y azar, al consumo de cervezas, entre otros.

Noticia en desarrollo...

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad