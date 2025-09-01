Actualidad

Reforma tributaria no gravará con IVA alimentos de la canasta familiar: MinHacienda

Este lunes, 1 de septiembre, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicará la ley de financiamiento.

Germán Ávila, ministro de Hacienda. (Colprensa - Catalina Olaya)

Germán Ávila, ministro de Hacienda. (Colprensa - Catalina Olaya)

Alejandro Arteaga

En el marco de la mesa de trabajo con las Comisiones Conjuntas de Senado y Cámara que estudian el Presupuesto General de la Nación para el 2026, estimado en 556,9 billones de pesos, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, radicará la reforma tributaria este lunes en horas de la mañana.

Desde la cartera de Hacienda se reiteró que dentro de la ley de financiamiento que se presentará ante el congreso de la República, por 26,3 billones de pesos, ningún alimento de la canasta familiar será gravado con IVA.

Lo anterior, de acuerdo con la Cartera de Hacienda, ante algunas especulaciones sobre la posibilidad de poner IVA a productos básicos de la canasta familiar, por lo que el Ministerio pidió “no caer en especulaciones, ni imprecisiones”.

Cabe señalar que esta reforma busca recaudar 26,3 billones para financiar parte del Presupuesto General de la Nación para el próximo año, estimado en 556,9 billones de pesos.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad