Reforma tributaria: Gobierno radicará el proyecto para recaudar impuestos el 1° de septiembre

El Ministerio de Hacienda confirmó este viernes, 29 de agosto, que el próximo lunes 1 de septiembre radicará la reforma tributaria con la que espera recaudar $ 26,3 billones.

Esto se da en medio de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2026, en el que el Gobierno incluyó ese monto de la reforma dentro de las cuentas, pese a que la tributaria todavía no está radicada.

Sin embargo, algunos congresistas que discuten el Presupuesto pidieron que la tributaria fuera radicara para conocer su contenido y saber cuáles impuestos son viables y así poder tener un presupuesto del próximo año más acertado.

Entre tanto, Germán Ávila, jefe de la cartera de Hacienda, ha mencionado que esta tributaria incluirá impuestos para los juegos de suerte y azar en línea, al sector de hidrocarburos, a los licores y tabaco, entre otros.

También van a incrementar la progresividad de los impuestos sobre la renta y el patrimonio.

Asimismo, van a revisar integralmente los beneficios tributarios del IVA aplicados al consumo de bienes y servicios que hoy consumen mayoritariamente las personas con mayores ingresos.

Eso sí, el jefe del Ministerio de Hacienda aclaró que “ningún alimento de la canasta familiar va a ser gravado con el IVA”.