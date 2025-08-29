Encontraron muerta a Valeria Afanador, niña que desapareció en Cajicá

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Por medio de su cuenta de X, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció que las autoridades encontraron el cuerpo de Valeria Afanador la menor de 10 años que estaba desaparecida desde el pasado 12 de agosto.

“Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío”, dijo Rey.

Rey aseguró que en el sector donde se encontró el cuerpo de la menor de edad, las autoridades ya habían hecho la búsqueda correspondiente.

“En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces”, agregó.

Por último, el mandatario del departamento envió sus condolencias a la familia Afanador Cárdenas.

“Este hecho tan doloroso, que hoy nos enluta, no quedará en la impunidad. ¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa? Extiendo mi solidaridad y condolencias a los padres y hermanitos de Valeria. Estamos con ustedes”, concluyó.