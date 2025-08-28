El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Caso Valeria Afanador: ¿La rectora del colegio le ocultó información a la Fiscalía?

El pasado 12 de agosto, alrededor de 10:30 de la mañana, la niña Valeria Afanador desapareció cuando se encontraba en su colegio. A la hora continúan las labores de búsqueda de la menor desaparecida por parte de las autoridades departamentales.

A pesar de que se ha ofrecido una recompensa de hasta 70 millones de pesos, no se ha obtenido información alguna sobre el paradero de la menor.

Es por eso que este 27 de agosto, el abogado de la familia Afanador, Julián Quintana, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y comentó una nueva hipótesis.

¿Se trata de un hecho de venganza contra el colegio?

De acuerdo con el abogado, su labor como representante de las víctimas es recolectar la mayor cantidad de evidencias que puedan esclarecer el hecho.

En este proceso de recolección de pruebas, se encontró un video en que se escucha a la rectora de la institución, mencionando que “un extrabajador del colegio tiene una enemistad con ellos y por eso les quiso hacer daño”.

“Ante un hecho de tal magnitud, no se comprende por qué la rectora dice que se malinterpretaron sus palabras”, afirmó el abogado.

Asimismo, Quintana le solicitó a la Fiscalía que cuestione a la rectora sobre el rol del extrabajador.

¿La rectora ya había brindado esta información a la Fiscalía?

Julián Quintana, aseguró que cuando la Fiscalía consulto con la rectora, esta, mencionó que no tenía información alguna.

“Nos parece grave que a los padres de familia les diga una cosa y a la fiscalía otra totalmente distinta”, aseguró el abogado.

Labores de búsqueda

El defensor de la familia Afanador, agradeció a los organismos de control por la búsqueda, sin embargo, destacó que una cosa es la búsqueda y otra la investigación.

“Al final es muy diciente que no exista una solo pista del paradero de Valeria”, dijo.

Finalmente, comentó que la falta de pruebas obliga a considerar la teoría de que la niña ya no se encuentra en el lugar, algo que el gobernador de Cundinamarca, ya mencionó como una posible desaparición forzada.

