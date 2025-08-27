Caso Valeria Afanador: Fiscalía descartó que restos humanos hallados en Río Frío sean de la menor
El cadáver encontrado pertenece a Javier Mauricio García Pineda, quien desapareció desde el pasado 10 de junio.
La Fiscalía General de la Nación descartó que los restos óseos hallados en inmediaciones del Río Frío, el pasado viernes 22 de agosto, pertenezcan a la menor de 10 años, Valeria Afanador.
Según el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los restos corresponden a Javier Mauricio García Pineda, quien fue reportado como desaparecido desde el 10 de junio, “cuando salió de su lugar de trabajo en Cajicá”.
Tras el hallazgo, investigadores del CTI adscritos a la Seccional Cundinamarca realizaron la inspección técnica a cadáver.
Mientras tanto, una fiscalía de la Seccional Cundinamarca continuará avanzando en la investigación para determinar qué ocurrió con la menor de 10 años que desapareció.